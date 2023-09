NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Eine bullishe Morgan-Stanley-Studie habe der Aktie des Elektroautobauers am Montag letzter Woche ordentlich Aufwind verliehen. Um ein Zehntel habe das Papier bis Freitag zugelegt. Zum Start der neuen Handelswoche habe die Tesla-Aktie dann aber einen deutlichen Verlust verbucht. Auch hierfür habe eine Analystenstudie den Ausschlag gegeben.Konkret habe Goldman Sachs das Kursziel von 275 USD sowie die Einstufung auf "neutral" bestätigt und sich damit eher zurückhaltend für die Tesla-Aktie gegeben. Nachdem der Titel am Montag in der Folge 3,3% verloren habe, liege das Potenzial laut Goldman Sachs nun bei rund 3,5%. Trotz des verhaltenen Kursziels und der vorsichtigen Prognosen für 2023 und 2024, bleibe die US-Investmentbank auf lange Sicht jedoch überzeugt von Tesla. Der Elektroautobauer punkte durch seine Position als Marktführer und das zusätzliche Wachstumspotenzial durch etwa Software und Services, so Goldman Sachs.Die Studie habe die Stimmung bei den Anlegern etwas gedämpft. Allerdings habe Tesla-Chef Elon Musk bereits mehrfach betont, weitere Rabatte einzuräumen, um Marktanteile zu gewinnen. Ziel Musks sei es, einen Großteil der Gewinne auf lange Sicht mit Software, autonomen Fahren und damit verbunden auch den Robo-Taxis zu erzielen. Hier habe Musk mit seinem Team mit dem Supercomputer Dojo ein Ass im Ärmel. Kurzfristig dürfte die Richtung der Tesla-Aktie allerdings weiterhin maßgeblich durch Angebot und Nachfrage nach Elektroautos dominiert werden, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.09.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:247,80 EUR -0,18% (19.09.2023, 15:14)