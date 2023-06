Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit seinem eigens entwickelten Ladeanschluss, dem North American Charging Standard (NACS), verfolge Tesla große Ziele. Der Zuspruch für den Anschluss des E-Auto-Pioniers wachse gegenüber dem rivalisierenden Combined Charging System immer mehr. Am Dienstag habe ein weiterer Autobauer verkündet, auf die Lösung von Tesla zu setzen.Nach Ford ( ISIN US3453708600 WKN 502391 ), General Motors und kürzlich auch Lucid ( ISIN US5494981039 WKN A3CVXG ) habe mit Volvo am Dienstag der nächste Autobauer verkündet, in Zukunft auf NACS zu setzen. Der Deal ähnele dabei denen der Vorreiter. Ab 2024 würden Kunden zunächst über einen Adapter Zugriff auf 12.000 Tesla-Supercharger in Nordamerika erhalten. Ab 2025 würden die Stromer der Schweden dann direkt mit passendem Anschluss an Kunden ausgeliefert.NACS erhalte immer mehr Zuspruch. Neben den Autobauern, die bereits darauf setzen würden, würden auch Hyundai und die Opel-Mutter Stellantis ( ISIN NL00150001Q9 WKN A2QL01 ) ähnliche Schritte in Erwägung ziehen. Darüber hinaus installiere auch eine wachsende Anzahl an Ladeanbietern, etwa EVgo und ChargePoint, Ladestationen mit dem Tesla-Anschluss.Der Tesla-Ladestandard erfreue sich immer größerer Beliebtheit. Die von Analyst Dan Ives prognostizierten Einnahmen entsprächen gegenüber dem Umsatz aus 2022 von 81 Milliarden Dollar zwar nur einen Tropfen auf den heißen Stein. Mit zunehmendem Zuspruch dürfte das Standbein allerdings an Bedeutung gewinnen. Zudem stellt Tesla damit erneut seine technologische Innovationskraft unter Beweis, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: