Dojo werde die Verbreitung von Mobilitäts- und Netzwerkdiensten beschleunigen, so Analyst Jonas. Der Experte habe ganz besonders die schnellere Einführung von Robo-Taxis hervorgehoben, welche Tesla schon seit Jahren in Aussicht stelle. Sein Kursziel laute nach wie vor 380 Dollar.



Tesla sei und bleibe Vorreiter in Sachen Elektromobilität und weise trotz der hohen Preisnachlässe noch immer extrem hohe Margen im Vergleich zu vielen anderen Autobauern auf. Hinzu komme die Revolution im Bereich der Fahrzeugproduktion und Software, allen voran das Thema Künstliche Intelligenz. Mit Dojo, Teslas Supercomputer, könnte Full Self-Driving (FSD) auf einen neue Ebene gehoben werden. Die Börse spiele derzeit im Vergleich zu vielen andere Tech-Werten wie NVIDIA und Meta bei Tesla kaum. Dennoch sei es zwingend erforderlich, dass Elon Musk in diesem Bereich schnellstmöglich Ergebnisse liefere.



Zwischen 175 Dollar und 180 Dollar warte eine stärkere Unterstützung auf die Aktie. Stoppkurs 152 Dollar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 06.02.2024)



Mit den Zahlen für das abgelaufene Quartal habe Tesla die Erwartungen der Analysten deutlich verfehlt. Dennoch sollte man nicht alles schlechtmachen. Denn auch 2023 ein erfolgreiches Jahr für Tesla. Rekordabsätze, das Model Y als meistverkauftes Auto weltweit und mit dem Cybertruck habe man ein neues Modell ausgerollt. "Das alles in einem zunehmend kompetitiver werdenden Markt, in dem andere Hersteller wie VW dieses Jahr nicht so gut durchgekommen sind. Doch auch Tesla musste durch Preisnachlässe auf die starke chinesische Konkurrenz reagieren, was sich die Amerikaner dank ihrer hohen Profitmarge aber leisten konnten", sage Zukunftsforscher, Mario Herger, gegenüber dem "Aktionär".Die Schwäche der Tesla-Aktie habe zuletzt Fondsmanagerin Cathie Wood genutzt und für ihre ETFs ARK Innovation und ARK Net Generation im Januar insgesamt Papiere des Elektroauto-Herstellers im Wert von mehr als 150 Millionen Dollar eingesammelt. Nach den Käufen im Januar sei die Tesla-Aktie die zweitgrößte Position des ARK Innovation ETF mit einer Gewichtung von 7,98 Prozent und die fünftgrößte des ARK Next Generation Internet ETF mit einer Gewichtung von 5,40 Prozent.2024 sei für Tesla eher als Übergangsjahr zu sehen, bevor in der zweiten Jahreshälfte 2025 der Produktionsstart des neuen Modells auf der Agenda stehe.Analysten und Investoren würden sich schon lange aufgrund der überschaubaren Produktpalette von Tesla sorgen. Im Schaufenster stünden eigentlich nur zwei Modelle. Das Model 3 und das Model Y. Das Model S sowie der SUV, das Model X stünden zwar ebenfalls auf der Karte, jedoch seien die Verkaufszahlen der beiden Stromer nahezu zu vernachlässigen. Zuletzt seien die beiden Modelle nur für rund 3,6 Prozent der Verkäufe verantwortlich gewesen."Tesla wird ein erschwingliches Fahrzeug anbieten müssen um zu expandieren und das Wachstum der Auslieferungen fortzusetzen", habe Morningstar-Analyst, Seth Goldstein, in einem Interview gesagt.Elon Musk habe in der Telefonkonferenz nach der Bekanntgabe der letzten Ergebnisse versucht, noch ein wenig präziser zu sein, und darauf hingewiesen, dass das Unternehmen mit dem Fahrzeug der nächsten Generation "sehr weit" sei und die Produktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 beginnen solle. "Dies ist ein revolutionäres Fertigungssystem, das weitaus fortschrittlicher ist als jedes andere Automobilproduktionssystem der Welt, und zwar mit deutlichem Abstand", habe Musk gesagt. Mehr Details zum neuen Fahrzeug habe sich Tesla-Chef, Elon Musk, nicht entlocken lassen.Für Toni Sacconaghi von Bernstein zu viel Optimismus. "Wir glauben, dass die Verfügbarkeit des Model 2 in großen Mengen erst 2026 beginnen könnte, vorausgesetzt, dass der Anlauf nicht so schwierig ist, wie es Tesla bei den anderen neuen Modellen (Cybertruck, Model 3), ergangen ist", habe Sacconaghi gesagt."Wir können im Frühjahr oder Sommer dieses Jahr mit der Vorstellung des neuen Tesla Models rechnen, das bei einem Preis von 25.000 Dollar starten soll. Das braucht Tesla unbedingt, um die angepeilten 15 bis 20 Millionen Fahrzeuge jährlich zu produzieren und abzusetzen und vor allem, um chinesischen Unternehmen preislich etwas entgegensetzen zu können", sage Zukunftsforscher, Mario Herger.Hinzu komme noch Teslas Expertise in Sachen KI. Es sei noch nicht lange her, da habe Analyst Adam Jonas ein extrem optimistisches Bild bezüglich Tesla Supercomputer Dojo gezeichnet. Ziel sei es, mit dem neuen Rechner die Videodaten von fünf Millionen an Kunden ausgelieferten Fahrzeugen zu analysieren und damit die FSD-Software weiter zu füttern. Tesla erhoffe sich dadurch, die FSD Version endlich so weit zu bringen, dass damit auch Level 4 im Bereich autonomes Fahren möglich werde.