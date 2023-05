Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.05.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Drohnen würden bereits Medikamente oder Pizza ausliefern. Doch wann fliege der Mensch vollautonom über den Stau hinweg in den Urlaub? Das sage Start-up EmQopter dazu.Wann könne ich mit der Drohne in den Biergarten fliegen? "Der Aktionär" habe bei Marvin Bihl, Gründer von EmQopter, nachgefragt. Sein Start-up habe schon 2018 die erste vollautonome Pizza-Drohne fliegen lassen. Auch die Inspektion von Stromleitungen, Solaranlagen oder Windrädern seien aktuelle Anwendungsfelder. Schnelles Essen? Kein Problem: "Du kannst dir schon jetzt von zu Hause eine Lieferroute von deinem Lieblingsitaliener genehmigen lassen. In Zukunft wird es Flugerlaubnisse in Echtzeit geben. Der flächendeckende EU-Roll-out für Full Service ist für 2030 geplant."Sei im Flugraum genügend Platz? Einerseits würden Drohnen leise über 50 Meter hoch operieren und Simulationen zeigen, dass selbst bei 1.000 Drohnen in der Stunde in Raum von 10 mal 10 Kilometern der Himmel nicht schwarz werde und es gut gemanagt werden könne. In welchem Bereich sehe man den schnellsten Durchbruch? "Zeitkritische Transporte wie Medikamente oder Blutproben heben ab. Oder industrielle Güter. Denn es herrscht Fachkräftemangel und Kostendruck. Hier wird es im Werks- und Zulieferverkehr schon sehr früh Anwendungen geben."Wann dürften Menschen fliegen? "Erste Szenarien sind ab 2024 möglich." Den Regelbetrieb von Passagierdrohnen in Deutschland werde es wohl 2040 geben.Spannend: Er sehe eine "erhöhte Nachfrage" nach Drohnen-Technologie aus dem Automobilbereich. Für "durchaus vorstellbar" halte er ein Flugauto von Playern wie AUDI, Tesla und Co, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: