In Verbindung mit einem Quartalsergebnis, das hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, bekomme Tesla ein kleines Glaubwürdigkeitsproblem. Auch wenn Musk weiterhin eine rosige Zukunft male, die Aktionäre würden sich momentan eher von dem Papier abwenden. Im New Yorker Späthandel sei die Tesla-Aktie am Mittwochabend um fast 6% gefallen.



Der schwache Tesla-Ausblick könnte auch auf andere Autobauer ausstrahlen. Mehr noch aber auf Aktien von Zulieferern, so ein Händler am Donnerstagmorgen. Speziell solche, die im Bereich der Elektromobilität ihre Stärken hätten, könnten unter Druck geraten.



Tesla komme allmählich in Liefernot. Der US-Konzern müsse bessere Ergebnisse liefern - sowohl beim Zahlenwerk als auch technologisch. Die Aktie - Teil der glorreichen Magnificent 7 - falle im Vergleich immer weiter zurück. Während Tech-Titel wie Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) von Rekordhoch zu Rekordhoch eilen, entwickele sich die Aktie von Tesla schwach. Die Auswirkungen der gestern berichteten Ergebnisse auf die Aktien von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), Mercedes Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) & Co dürften sich jedoch in Grenzen halten. Für Euphorie indes würden sie natürlich nicht sorgen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Elon Musk habe nicht geliefert: Die Zahlen, die der Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA)-CEO am Mittwochabend präsentiert habe, würden nicht den Erwartungen des Marktes entsprechen, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Sie würden weder Analysten noch Aktionären schmecken. Sie hätten die Aktie gestern retourniert, sie werde wohl auch am Donnerstag fallen. Das bleibe leider nicht ohne Folgen auch für deutsche Automobilaktien.Elon Musk sei bekannt dafür, Erwartungen zu wecken. Vollmundig verspreche er etwa seit Jahren das autonome Fahrzeug. Folgerichtig laute der Name für das entsprechende Tesla-Assistenzsystem, das als Autopilot verstanden werde, "Full Self-Driving" oder kurz FSD - ins Deutsche übersetzt also so viel wie "komplett selbstfahrend". Doch komplett selbstfahrend sei bisher noch kein Tesla unterwegs. Bald solle es allerdings endlich so weit sein, so Musk am Mittwochabend anlässlich der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen, die für lange Gesichter bei Beobachtern und Aktionären gesorgt hätten. Wer zurückrudere, komme nicht vorwärts.