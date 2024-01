Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.01.2024/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Fehlstart in das neue Jahr - ChartanalyseDie Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hat gestern den vierten Handelstag in Folge im Minus beendet und dabei eine charttechnische Unterstützung unterboten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Bereits einen Tag nach dem Sprung über die 2021er Abwärtstrendgerade sei die Tesla-Aktie in der vergangenen Handelswoche wieder nach unten abgedreht. Am Freitag habe mit einem Jahresschluss von 248,48 USD aber dennoch ein deutliches 2023er Plus von 102% zu Buche gestanden. In den ersten beiden Sitzungen des neuen Jahres habe sich die schwächere Tendenz allerdings fortgesetzt, wobei die Kurse gestern bis auf 236,32 USD zurückgesetzt hätten.Ausblick: Nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch in der Vorwoche sei die Tesla-Aktie am gestrigen Mittwoch unter die Juli-Abwärtstrendgerade, die mittelfristige 100-Tage-Linie und das Verlaufstief vom 26. Juni zurückgefallen.Das Long-Szenario: Könnten sich die Kurse im Bereich von 240,00 USD wieder nach oben abdrücken, müsste bei 248,42 USD zunächst das gestrige Gap geschlossen werden. Gelinge den Notierungen anschließend bei 258,00 USD der Sprung über die 2021er Abwärtstrendgerade, würden sich die Blicke auf das Dezember- und das Oktober-Hoch bei 265,13 USD bzw. 268,94 USD richten. Danach wäre ein Hochlauf an das September-Top bei 278,98 USD möglich, bevor bei 291,08 USD die Kurslücke vom 20. Juli geschlossen werden müsste.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: