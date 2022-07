NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

699,21 USD -0,54% (12.07.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.07.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse der UBS:Rückblick: Nach einem Minus von 11,2% im Juni war die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) stark in den Juli gestartet und konnte in den ersten fünf Sitzungen des Monats bereits 11,7% an Wert zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe es am Freitag mit einem Schlusskurs bei 752,29 USD sogar nach einem bullishen Ausbruch aus einem kleinen Dreieck ausgesehen. Doch schon zum Start in die neue Woche habe sich gezeigt, dass dieser Break ein Fehlsignal darstellen würde. Begleitet von Meldungen rund um den abgesagten Twitter-Kauf durch Tesla-CEO Elon Musk, habe die Aktie am Montag 6,5% verloren und sei wieder an die runde 700er-Marke herangerutscht - die gestern per Schlusskurs sogar hauchdünn unterboten worden sei.Ausblick: Die Tesla-Aktie befinde sich nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch weiter in einer Seitwärtsbewegung, die als volatile Oszillation um das Februar-Tief an der 700er-Marke gewertet werden könne. Das Long-Szenario: Aufgrund des jüngsten Rücksetzers bleibe es auf der Oberseite bei den bekannten charttechnischen Herausforderungen. So müssten die Papiere im ersten Schritt zurück über 700.00 USD steigen, wobei es im Anschluss über die 50-Tage-Linie bei 733,16 USD hinausgehen sollte. Damit würden die Notierungen gleichzeitig erneut aus dem Dreieck nach oben ausbrechen. Zur Bestätigung müsste allerdings das aktuelle Juli-Hoch bei 764,94 USD überboten werden, wobei nur wenig höher bei 780,79 USD das April-Hoch aus dem Vorjahr und bei 792,63 USD das Juni-Top bremsend wirken dürften. Gelinge den Kursen indes der Sprung über 800,00 USD, könnte sich Raum für einen Anstieg bis zur 100-Tage-Linie bei 834,89 USD eröffnen, die zusammen mit einer Volumenspitze derzeit eine Doppelhürde bilde. Das Short-Szenario: Durch den Fehlausbruch, die schwache Sitzung vom Montag und den Rutsch unter die 700er-Marke habe das Chartbild in der kurzfristigen Perspektive einen Dämpfer erlitten. Sollten die Kurse neben der Volumenspitze zwischen 680,00/670,00 USD auch die untere Dreiecksbegrenzung bei 662,00 USD unterbieten, könnte es zu einer Verschärfung der Abwärtsbewegung kommen. Die nächste Unterstützung wäre dann an der unteren Begrenzung des breiten Abwärtstrendkanals zu finden, womit zeitgleich das Juni-Tief (626,08 USD) und das bisherige Jahrestief (620,57 USD) auf den Prüfstand gestellt werden könnten. (Analyse vom 13.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:697,50 EUR +0,03% (13.07.2022, 09:52)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:697,00 EUR -0,36% (13.07.2022, 09:40)