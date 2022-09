Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

291,90 EUR +1,53% (27.09.2022, 10:43)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

292,60 EUR +1,04% (27.09.2022, 10:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

276,01 USD +0,25% (26.09.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das dritte Quartal neige sich dem Ende zu. Es sehe ganz danach aus, als würde Tesla-Chef Elon Musk alle Hebel in Bewegung setzen, um erneut starke Auslieferungszahlen vorzustellen. Die Tesla-Aktie könnte einen Boden gefunden haben.Überflüge über das Werk in Fremont in den letzten Tagen hätten gezeigt, dass die Fahrzeugproduktion auf Hochtouren laufe. Elon Musk könnte am 19.Oktober also erneut hervorragende Zahlen vorlegen. Nicht umsonst zeige sich Analyst Pierre Ferragu von New Street Research bullish für die Tesla-Aktie.Ferragu sehe einen Boost der Auslieferungszahlen allen voran durch die erhöhte Kapazität in China. Dadurch könne Tesla jetzt schneller liefern, so Ferragu. Gehe es nach dem Analysten, habe das in diesem Quartal bereits zu einer Zunahme der Bestellungen geführt. Sein Kursziel laute 530 Dollar.Optimistisch eingestellt sei auch weiterhin Colin Rusch von Oppenheimer. Der Experte habe am Montag eine neue Kaufstudie veröffentlicht. Der Aktie traue Rusch Potenzial bis 432 Dollar zu.Aus technischer Sicht sei der Ausbruch über die wichtige Marke von 314,73 Dollar vertagt worden. Support bekomme der Autotitel bei 263,50 Dollar. Sollte das Vertrauen in die Märkte zurückkehren, wird die Tesla-Aktie als einer der Lieblinge der Wall Street überproportional zulegen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: