NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

184,51 USD -0,30% (10.04.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (11.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley:Adam Jonas, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) weiterhin mit "overweight" ein.Nachdem Tesla vor kurzem sein neuestes Ziel, Nuevo Leon, bekannt gegeben habe, habe Adam Jonas, Analyst bei Morgan Stanley, gesagt, dass das Unternehmen der Meinung sei, dass Teslas strategischer Schritt für eine neue Fabrik im Norden Mexikos "ein wichtiger Teil der Produktions- und Lieferkettenstrategie des Unternehmens für die Zukunft" und entscheidend für die anhaltenden Bemühungen des Unternehmens sei, seine Lieferkette zu diversifizieren, wobei er die Nähe zu seinem Heimatmarkt, die Diversifizierung von China, den Zugang zu billigen und hochqualifizierten Arbeitskräften und die Nähe zu vielen seiner Zulieferer, die bereits im Norden Mexikos seien, anführe.Teslas Erstinvestition in Höhe von 5 Mrd. USD "kann im Laufe der Zeit eine Branchenkonzentration und Infrastruktur in Mexiko auslösen", so Morgan Stanley.Adam Jonas, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Tesla unverändert mit "overweight" und dem Kursziel von 220 USD ein. (Analyse vom 10.04.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:171,56 EUR +1,22% (11.04.2023, 11:55)