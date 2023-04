Tesla könnte mit den letzten und anstehenden Preissenkungen weitere Marktanteile gewinnen. Allerdings dürfe Firmenlenker Elon Musk dabei auch nicht seine Margen aus den Augen verlieren, die unter einer aggressiven Preispolitik leiden würden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe eine Achterbahnfahrt hinter sich. Nachdem das Papier im Jahr 2022 um rund 65 Prozent gefallen sei, habe die Aktie 2023 ein Comeback gefeiert. Aktuell stehe ein Plus seit Jahresbeginn von 67 Prozent. Wie gehe es mit Tesla weiter?Zuletzt sei der Appetit der Anleger auf Wachstumsaktien wieder gestiegen. Grund sei unter anderem die Erwartung der Anleger, die amerikanischen Notenbank FED würde bereits im laufenden Jahr einen Kurswechsel vornehmen und die Zinsen wieder senken.Darüber hinaus habe der Elektroauto-Hersteller Tesla die Anleger zuletzt auch mit guten Zahlen zufrieden stellen können. Einzig und alleine die Entwicklung der Margen aufgrund mehrere Preissenkungen bereite den Analysten Sorgen.Deshalb seien sich die Experten auch nicht ganz einig, wohin der Weg der Tesla-Aktie in den nächsten Monaten führen werde.In der CNBC-Sendung "Street Signs Asia" hätten sich am Mittwoch zwei Investoren gegenübergestanden."Die Technologie die sie aufgebaut haben, ist so weit fortgeschritten, dass ihr Burggraben so tief ist, dass sie hoffentlich noch ein Jahrzehnt oder länger führend sein werden", so Gerber. Er habe hinzugefügt, dass Tesla bereits mehr EVs produziere als jeder andere Autohersteller der Welt, mit Ausnahme von BYD. Gerber sei darüber hinaus begeistert von den Aussichten für Teslas ersten Pickup-Truck - den Cybertruck - der voraussichtlich Ende 2023 in Produktion gehen werde.Francisco Bido, leitender Portfoliomanager der Integrated Alpha Group bei F/m Investments habe dagegen gehalten. Er habe gesagt, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sei, um auf Tesla zu setzen. "Wir schauen uns bei Integrated Alpha die quantitativen Ergebnisse an, und dann schauen wir uns die Geschichte hinter Tesla an, und wir sind nicht sehr glücklich damit. Wir glauben, dass es mehr Nachteile als Vorteile hat", habe er gesagt.Bido sei darüber hinaus auch wenig optimistisch, was die Führungsrolle von Tesla bei batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen betreffe. "Toyota hat die meisten und die höchste Anzahl von Patenten für EV-Batterien", habe er gesagt. Er erwarte für Tesla auf der anderen Seite jedoch "massive Kosteneinsparungen", sobald die Gigafactory in Berlin eine "profitable Größe" erreichen würde.An Tesla würden sich seit Jahren die Analysten die Zähne ausbeißen. Fakt sei: Tesla sei im EV-Markt hervorragend positioniert. Elon Musk habe mit seinem Team in den letzten Jahren verschiedene neue Produktionstechniken eingeführt und die Herstellung revolutioniert. Dadurch hätten unter anderem die Kosten pro Auto stark reduziert werden können.