NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

291,26 USD -0,71% (19.07.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Toni Sacconaghi, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, bewertet die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) mit "underperform".Die Q2-Ergebnisse von Tesla seien gemischt ausgefallen, wobei die Umsätze und der Gewinn pro Aktie Erwartungen übertroffen hätten, was vor allem auf einen großen nicht-operativen Gewinn zurückzuführen sei. Dennoch hätten die Bruttomargen im Automobilbereich 70 Basispunkte unter dem Konsens gelegen und seien im Vergleich zum Vorquartal um 90 Basispunkte auf 18,1% gesunken, obwohl die IRA-Gutschriften einen erheblichen sequenziellen Vorteil gebracht hätten, und der freie Cashflow habe deutlich unter dem Konsens gelegen.Während Tesla neben der Senkung der unverbindlichen Preisempfehlung zunehmend auch andere Möglichkeiten zur Steigerung der Nachfrage auslote, gehe Bernstein weiterhin davon aus, dass das Unternehmen die Preise in diesem und/oder im nächsten Jahr weiter senken müsse, um seine Volumenziele zu erreichen, was die Margen zunehmend unter Druck setzen werde. Sacconaghi gehe auch davon aus, dass die nächste Generation der Tesla-Plattform nicht vor 2025 in großen Stückzahlen ausgeliefert werde, und glaube, dass sie die Margen verwässern werde.Toni Sacconaghi, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Tesla-Aktie mit dem Votum "underperform" ein. Das Kursziel laute 150,00 USD. (Analyse vom 20.07.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:250,40 EUR -3,64% (20.07.2023, 14:48)