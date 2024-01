Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

216,40 EUR -0,46% (05.01.2024, 12:11)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

237,93 USD -0,22% (04.01.2024)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Herstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Aktie von Tesla habe bereits in den letzten Handelstagen des alten Jahres unter Druck gestanden. Und auch im neuen Jahr komme das Papier nicht in Schwung. Im Gegenteil - zuletzt sei es weiter abwärts gegangen. Belastet habe hier, dass der chinesische Autobauer BYD im vierten Quartal mehr Autos verkauft habe als Tesla. Nun müsse sich Tesla auch noch mit dem Rückruf von mehr als 1,6 Millionen Fahrzeugen in China auseinandersetzen.Bei den betroffenen importierten Fahrzeugen der Serie Model S, Model X und Model 3 sowie den in China produzierten Model-3- und Model-Y-Fahrzeuge gebe es ein Problem mit der automatischen Lenkfunktion, heiße es. Es gehe dabei um Fahrzeuge, die zwischen dem 26. August 2014 und dem 20. Dezember 2023 vom Band gerollt seien. Tesla wolle nun nachjustieren. Die beiden Niederlassungen des E-Auto-Herstellers in Shanghai und Peking hätten dazu einen erforderlichen Plan eingereicht, habe die chinesische Behörde für Marktregulierung am Freitag in Peking mitgeteilt.Zudem bestehe laut der Behörde bei etwas mehr als 7.500 importierten Fahrzeugen der Reihe Model S und Model X, die zwischen dem 26. Oktober 2022 und dem 16. November 2023 produziert worden seien, ein Problem mit der Steuerung der Türverriegelung. Tesla wolle die Probleme in den Autos per Software-Update lösen, weshalb die betroffenen Kunden dafür nicht in die Werkstatt müssten, wie aus der Mitteilung hervorgegangen sei. Die Behörde habe betroffene Autobesitzer gemahnt, vorsichtig zu fahren.Die Aktie von Tesla sei zuletzt unter die 38-Tage-Linie zurückgerutscht. Nun gelte es, die 200-Tage-Linie, die im Bereich von 230 Dollar verlaufe, zu verteidigen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link