Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

179,44 EUR -5,93% (25.01.2024, 09:11)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

207,90 USD +0,03% (24.01.2024)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe mit seinem Q4-Bericht sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen können. Die Aktie reagiere im nachbörslichen US-Handel mit einem Minus von 2,6 Prozent.Der Umsatz sei im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 25,17 Milliarden Dollar gestiegen. Analysten hätten im Schnitt mit Erlösen von fast 25,8 Milliarden Dollar gerechnet. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie von 0,71 Dollar habe hinter den Erwartungen der Experten von 0,74 Dollar gelegen.Während andere US-Automobilhersteller im vergangenen Jahr Mühe gehabt hätten, eine große Menge an vollelektrischen Fahrzeugen herzustellen und zu verkaufen, habe Tesla 484.507 Auslieferungen im vierten Quartal und mehr als 1,8 Millionen für 2023 gemeldet. Kräftige Preissenkungen hätten Tesla geholfen, diese Zahl zu erreichen - auf Kosten der Marge.Die operative Marge habe sich in Q4 auf nur 8,2 Prozent belaufen, was deutlich unter dem Wert des Vorjahresquartals von 16 Prozent liege. Doch nicht nur Preisnachlässe würden hier eine Rolle spielen. In den US-Werken des Autobauers seien zuletzt deutliche Lohnerhöhungen eingeführt worden, um in einem weiterhin angespannten Arbeitsmarkt konkurrenzfähig gegenüber GM, Stellantis und Co zu bleiben."Der Aktionär" hatte bereits mit Schwächen bei der Marge gerechnet und bleibt aufgrund des anhaltenden Negativ-Trends auch vorsichtig gegenüber Tesla. Das Papier des E-Auto-Pioniers ist aktuell keine laufende Empfehlung, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 24.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link