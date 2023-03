Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

178,26 EUR -6,20% (02.03.2023, 17:34)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

189,58 USD -6,50% (02.03.2023, 17:19)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Aktie von Tesla stehe am Donnerstag unter Druck - zwischenzeitlich habe der Titel des E-Autobauers über acht Prozent verloren. Der Grund. Elon Musk habe auf dem Investorentag die Erwartungen der Anleger nicht erfüllt. Neben Kritik an dem Tesla-Chef gebe es aber auch einen ausgesprochen positiven Analystenkommentar.Laut Analyst Ryan Brinkman von J.P. Morgan sei auf der Veranstaltung zwar viel diskutiert worden, letztlich habe es wenig Konkretes gegeben, an dem man den künftigen Verlauf bemessen könne. Er bleibe bei seinem Rating "untergewichten".Jessica Caldwell vom Marktforschungsunternehmen Edmunds habe die Betonung von Kostensenkungen zwar ermutigend genannt. "Musk hat es aber verpasst, bei der Präsentation das Sahnehäubchen obendrauf zu setzen: einen konkreten Blick auf einen günstigeren Tesla, wenn auch nur konzeptionell."Adam Jonas von Morgan Stanley lasse sich indes nicht von seiner bullishen Einschätzung abbringen. "Die Bemühungen von Tesla um vertikale Integration werden sich auszahlen", so der Experte. "Tesla hat einige Treiber für eine 50-prozentige Kostensenkung für seine Next-Gen-Plattform genannt. Wir fragen uns ernsthaft, wie die Konkurrenz in einem Wettlauf nach unten mithalten kann." Sein Kursziel für die Aktie laute 220 Dollar.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" empfiehlt die Tesla-Aktie zu halten. Das Stopp-Limit sollte bei 130,00 Euro platziert werden. (Analyse vom 02.03.2023)