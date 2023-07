Börsenplätze Tesla-Aktie:



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Bei Tesla werde es heute spannend. Am Abend nach US-Börsenschluss veröffentliche der US-Elektroautobauer seine detaillierten Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal. Bereits Anfang Juli habe Tesla seine Auslieferungszahlen veröffentlicht und damit die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen können.Tesla habe im zweiten Quartal 466.140 Fahrzeuge ausgeliefert. Produziert worden seien 479.700 Stromer. Die Wall Street habe für den am 30. Juni 2023 endenden Zeitraum 445.924 Auslieferungen erwartet. Auf der Ergebnisseite würden Analysten mit einem Gewinn je Aktie im zweiten Quartal von 0,81 Dollar rechnen, was etwas über dem entsprechenden Wert des Vorjahreszeitraums von 0,76 Dollar wäre. Auf der Umsatzseite lägen die Prognosen bei 24,5 Milliarden Dollar nach 16,9 Milliarden Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum.Tesla habe in den letzten neun Quartalen in Folge die Schätzungen zum Gewinn je Aktie übertroffen oder erreicht. Zudem habe das Unternehmen in sechs der letzten acht Quartale die Umsatzschätzungen der Analysten übertroffen. Es werde also spannend.Die Aktie von Tesla befinde sich derzeit in jedem Fall in starker Verfassung. Am Dienstag sei das Papier mit einem Plus von gut einem Prozent auf 293,34 Dollar aus dem Handel gegangen.Die Aktie ist eine Halteposition, Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Seit der Empfehlung des "Aktionär" im Januar dieses Jahres bei 110,34 Euro liege das Papier mittlerweile 137 Prozent in Front. "Der Aktionär" werde heute Abend über die Zahlen berichten. (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link