NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

173,80 USD +6,25% (18.03.2024, 21:15)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach einer extrem schwachen Entwicklung in den vergangenen Wochen habe sich die Aktie von Tesla am Montag zurückgemeldet. Mit einem Plus von 6,25% auf 173,80 USD sei das Papier als Top-Gewinner im NASDAQ 100 aus dem Handel gegangen. Die Tesla-Aktie habe dabei von der Ankündigung einer Preiserhöhung für das Model Y in Europa und den USA profitiert. Ab Freitag, 22. März 2024 sollten die Preise für das Model Y in Europa um etwa 2.000 Euro steigen, habe Tesla Europa auf seinem offiziellen X-Kanal geschrieben. Bereits am Freitag habe der Elektroautobauer Preiserhöhungen für alle Model-Y-Autos in den USA um 1.000 USD mit Wirkung zum 1. April angekündigt.Der jüngste Kursanstieg sei aus charttechnischer Sicht zumindest wieder ein erstes positives Signal. Nun gelte es, den kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken. Wichtig wäre im Anschluss der Sprung über das Februar-Hoch. Tesla müsse in den kommenden Monaten zeigen, dass man Lösungen für das derzeit schwächelnde Geschäft habe. Insbesondere in China habe das Unternehmen mit ordentlich Problemen zu kämpfen. Anleger sollten ein klares Signal abwarten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:161,22 EUR +0,76% (19.03.2024, 09:48)