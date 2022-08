Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla wolle erste Fahrzeuge seines um lange Zeit verzögerten Elektro-Sattelschleppers bis Ende des Jahres ausliefern. Es handle sich dabei um die Version mit rund 800 Kilometern Reichweite, wie Firmenchef Elon Musk am Mittwoch bei Twitter angekündigt habe. Er habe keine weiteren Details wie etwa Stückzahlen genannt.Nach früheren Äußerungen Musks sei die Produktion des Sattelschleppers Tesla Semi für das kommende Jahr erwartet worden.Das Fahrzeug sei von Musk Ende 2017 vorgestellt und die Produktion damals für 2019 in Aussicht gestellt worden. Danach habe es Tesla allerdings vorgezogen, die vorhandenen Kapazitäten in der Batterie-Produktion für Personenwagen wie Model 3 und Model Y zu verwenden.Tesla verspreche geringere Kosten als beim Betrieb herkömmlicher Diesel-Lastwagen unter anderem durch günstigen Strom an seinen speziellen Schnell-Ladestationen in den USA sowie einfachere Wartung. Unter den Interessenten seien Logistik-Dienste wie Fedex, DHL und UPS sowie der Supermarkt-Riese Walmart. Es solle auch eine Ausführung mit einer Reichweite von rund 480 Kilometern geben.Im Fokus habe am Mittwoch gestanden, dass Musk entgegen früherer Zusagen erneut im großen Stil Aktien des US-Elektroautobauers verkauft habe. Dabei habe er auf den Streit um die Twitter-Übernahme verwiesen. Musk habe Papiere im Wert von 6,9 Milliarden US-Dollar (rund 6,8 Milliarden Euro) abgestoßen, wie aus Mitteilungen an die US-Börsenaufsicht SEC von Dienstag hervorgehe. "Im (hoffentlich unwahrscheinlichen) Fall, dass Twitter den Abschluss des Deals erzwingt und einige Eigenkapitalpartner abspringen, ist es wichtig, einen Notverkauf von Tesla-Aktien zu vermeiden", habe Musk den Verkauf in einem Tweet erklärt. Ende April habe er noch geschrieben, dass keine weiteren Aktienverkäufe geplant seien.In einem positiven Umfeld für Tech-Werte habe die Aktie von Tesla am Mittwoch deutlich zugelegt. Knapp vier Prozent sei es nach oben auf 883,07 Dollar gegangen.Die Aktie von Tesla bleibt langfristig aussichtsreich, so Marion Schlegel. Aus Sicht des "Aktionär" bleibt Tesla nach wie vor der Trendsetter unter den E-Autobauern. (Analyse vom 11.08.2022)Mit Material von dpa-AFX