Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Letzte Woche habe Tesla-CEO Elon Musk gegenüber Analysten erklärt, dass die Gigafactory in Shanghai, diejenige mit der niedrigsten Kostenstruktur des Autobauers sei. Wie ein Insider gegenüber Reuters berichtet habe, sollten bald erste Fahrzeuge aus China nach Nordamerika, Teslas größtem Markt, exportiert werden.Konkret handele es sich um eine billigere Version des Model Y für den kanadischen Markt. Das stimme mit Mitteilungen des Konzerns vom Wochenende überein. Der SUV werde in einer abgespeckten Variante angeboten, die 10.000 Kanadische Dollar (CAD) oder rund 6.720 Euro günstiger sei als das bisherige Einstiegsmodell.Von dem Vorgehen sollte Tesla gleich doppelt profitieren. Zum einen liege der Einstiegspreis des Model Y in Kanada mit 59.990 CAD (circa 40.350 Euro) immer noch deutlich über dem chinesischen Startpreis von 261.900 Yuan (circa 34.580 Euro). Damit dürfte selbst nach Abzug der Transportkosten noch mehr bei dem Autobauer hängen bleiben. Gleichzeitig gehe Tesla den harten Preiskämpfen auf dem chinesischen Markt aus dem Weg, auch wenn Musk erst kürzlich bestätigt habe, geringere Margen zu akzeptieren.Darüber hinaus qualifiziere sich das Model Y nun auch für die vollen Subventionen der kanadischen Regierung in Höhe von 5.000 CAD. Das Basismodell eines SUV müsse dort unter 60.000 CAD kosten.Charttechnisch sei das Papier aktuell allerdings angeschlagen. Anleger sichern sich mit einem Stopp bei 130,00 Euro nach unten ab, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 24.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link