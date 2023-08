Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

216,05 EUR +1,77% (22.08.2023, 09:05)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

231,28 USD +7,33% (21.08.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Erholung zum Wochenstart - ChartanalyseDie Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) konnte am gestrigen Montag mit Kursgewinnen von 7,3% auf 231,28 USD steigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Starker Wochenauftakt für die Tesla-Aktie - nachdem die Kurse seit dem Jahreshoch vom 19. Juli bei 299,29 USD innerhalb eines Monats in der Spitze 29% an Wert verloren hätten, sei es gestern zu einer kräftigen Gegenbewegung gekommen. Dabei seien die Notierungen bereits zur Eröffnung per Aufwärts-Gap wieder über das Februar-Top bei 217,65 USD gesprungen und hätten auch die mittelfristige 100-Tage-Linie hinter sich gelassen. Zum Handelsende habe schließlich ein kräftiges Plus von 7,3% auf 231,28 USD auf der Anzeigetafel gestanden.Ausblick: Um einen tragfähigen Boden im Chart herauszubilden und die jüngste Korrektur zu beenden, wären nun weitere Kursgewinne nötig.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sei der erste relevante Widerstand jetzt am Verlaufstief vom 26. Juni bei 240,70 USD zu finden. Könne die Aktie diese Hürde per Tagesschluss überbieten, hätten die Notierungen - über die 250er Marke hinweg - Platz bis an die kurzfristige 50-Tage-Linie (258,84 USD). Anschließend würde die 2021er Abwärtstrendgerade im Bereich von 280,00 USD in den Fokus rücken. Gelinge dort der Break im zweiten Versuch, wäre ein Anstieg bis zum Jahreshoch und der 300er Marke möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: