NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

119,77 USD +5,93% (09.01.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie :

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.01.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Tesla: Erholung schon vorbei - ChartanalyseDie Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) bildete ab Januar 2021 eine SKS-Topformation aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Oktober 2022 sei sie mehrere Wochen um die Nackenlinie dieser SKS gependelt, ehe es Anfang November zum endgültigen Bruch gekommen sei. Anschließend sei die Aktie gecrasht und sei auf das log. 38,2% Retracement der Aufwärtsbewegung ab Sommer 2019 bei 106,44 USD zurückgefallen. Damit habe der Wert das rechnerische Ziel aus dieser SKS erreicht. Seitdem springe der Aktienkurs wild hin und her. Gestern sei er an den Widerstand bei 124,48 USD nach oben geschossen, sei daran aber leicht nach unten abgeprallt und habe auch unter der alten Unterkante der Abwärtsbewegung seit September 2022 geschlossen.Damit könnte die Erholung schon wieder vorbei sein. Die Tesla-Aktie könnte erneut auf die Unterstützung bei 106,44 USD abfallen. Sollte der Wert unter dies Marke abfallen, dann würden sogar weitere Abgaben in Richtung der beiden noch offenen Aufwärtsgaps vom 6. Juli 2020 und 02. Juli 2020 drohen. Diese würden zwischen 81,87 und 84,40 USD bzw. zwischen 75,69 USD und 79,04 USD liegen. Ein Ausbruch über 124,48 USD würde aber den Weg für eine weitere Erholung in Richtung des Abwärtstrends seit September bei aktuell 155,52 USD oder sogar an den Widerstand bei 167,50 USD ebnen. (Analyse vom 10.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:112,74 EUR +1,11% (10.01.2023, 08:53)