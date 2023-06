Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

244,40 EUR -2,86% (21.06.2023, 16:00)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

275,79 USD +0,49% (21.06.2023, 15:45)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Erholung auf dem EU-Automarkt gehe weiter. Wie der europäische Handelsverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitgeteilt habe, seien die Neuzulassungen im Mai um 18,50 Prozent gesteigert worden. Besonders erfreulich hätten sich die Neuanmeldungen bei den Elektroautos entwickelt. Von diesem Trend sollten diese Unternehmen langfristig profitieren.In der EU sei nun zum zehnten Mal in Folge mehr Fahrzeuge verkauft worden als im Vorjahresmonat. Vor allem die Märkte in Italien, Frankreich und Deutschland hätten sich merklich belebt. Eine Zahl steche besonders hervor. Die Neuanmeldungen von Elektroautos hätten überproportional um rund 71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angezogen. Der Anteil der E-Autos sei um vier Prozentpunkte auf 13,8 Prozent gestiegen.Meistverkauftes Auto in der EU bleibe das Tesla Model Y - und das mit sehr großen Abstand zum Volkswagen Model ID4. Tesla verkaufe mit dem Model Y rund viermal mehr als Volkswagen mit dem Model ID4.Tesla sei Bestandteil des "Der Aktionär" E-Mobilität Batterie-Index und nehme dort derzeit die höchste Indexgewichtung vor dem chinesischen Konkurrenten BYD ein. Die restlichen Mitglieder würden aus dem Batterie- und Lithium-Sektor stammen. Damit bilde der Index die komplette Wertschöpfungskette der E-Mobilität ab.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.