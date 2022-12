Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (06.12.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Erholung abgebrochen - ChartanalyseVor zwei Wochen hatte die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) bei 166,19 USD ein neues Jahrestief markiert, woraufhin eine Erholung (19,7%) bis auf 198,92 USD am vergangenen Donnerstag folgte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch statt die 200er Marke zu überbieten, seien die Papiere gestern wieder nach unten abgedreht. Bereits zur Eröffnung bei 189,44 USD (Schlusskurs vom Freitag: 194,86 USD) habe dabei ein Minus von 2,8% zu Buche gestanden, wobei die Kurse im Tief bis auf 180,55 USD zurückgesetzt hätten. Am Ende einer tiefroten Sitzung (-6,4%) habe sich die Aktie nur etwas höher bei 182,45 USD aus dem Handel verabschiedet. Damit sei der Tagesgewinn vom 30. November (7,7%) nahezu vollständig wieder abgegeben worden.Ausblick: Die Erholung vom Jahrestief habe mit dem schwachen Wochenstart einen deutlichen Dämpfer erhalten. Allerdings könnte im Chart nun eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation Kontur annehmen.Das Long-Szenario: Würden die Kurse über dem - spätestens jedoch am - Verlaufstief vom 9. November bei 177,12 USD wieder nach oben drehen, wäre im Tesla-Chart die Ausbildung einer umgekehrten SKS möglich. Vollendet wäre dieses kleine Umkehrmuster jedoch erst bei einem Schlusskurs oberhalb der Nackenlinie im Bereich von 198,50 USD, wobei zur Bestätigung direkt auch das Dezember-Top (198,92 USD) sowie die 200er Marke und das November-Zwischenhoch (200,82 USD) überboten werden sollten. Gelinge der Break, könne die nächste Hürde am Mai-Tief bei 206,84 USD festgemacht werden, bevor sich Platz bis zur kurzfristigen 50-Tage-Linie bei 213,37 USD eröffnen dürfte. Darüber stelle dann die 2021er Aufwärtstrendgerade im Bereich von 220,00 USD einen möglichen Widerstand dar.