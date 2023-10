NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.10.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Piper Sandler:Alexander Potter, Analyst von Piper Sandler, stuft die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse mit "overweight" ein.Die Tesla-Aktien hätten im nachbörslichen Handel geschwankt. Wenig überraschend und wie vorhergesagt, seien die Margen sequenziell gefallen. Obwohl eine "Margenverfehlung" zu einem bescheidenen Rückgang des Gewinns pro Aktie im Vergleich zum Konsens geführt habe, glaube Potter nicht, dass die Anleger davon besonders schockiert sein würden.Positiv zu vermerken sei, dass das stationäre Batteriegeschäft mit einer Bruttomarge von 24,4% ein außergewöhnliches Quartal verzeichnet habe. Auch die Herstellungskosten pro Einheit würden sich positiv entwickeln, was eine Erholung der Margen erwarten lasse. Insgesamt bleibe die Haltung des Analysten unverändert, da Tesla auf Sicht von einem Jahr seine Lieblingsaktie bleibe, aber es sei "schwierig, in den nächsten Monaten Aufwärtskatalysatoren zu identifizieren."Alexander Potter, Analyst von Piper Sandler, bewertet die Tesla-Aktie mit dem Rating "overweight". Das Kursziel laute 290,00 USD. (Analyse vom 19.10.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:211,90 EUR -7,95% (19.10.2023, 15:59)