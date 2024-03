NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

201,88 USD -0,08% (29.02.2024, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (01.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer stoße bei der geplanten Erweiterung seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin auf Widerstand. Aus Protest wollten Umweltschützer ein Waldstück weiter besetzt halten. Zudem tobe ein Streit zwischen Tesla und dem zuständigen Wasserverband wegen einer Überschreitung von Abwassergrenzwerten.Die Entwicklungen in Grünheide dürften Tesla alles andere als freuen. Sollte es tatsächlich eine Absage geben, werde sich der US-Autobauer wohl nach Alternativen im Ausland umsehen. Die Tesla-Aktie arbeite nach einem bislang schwachen Jahresverlauf derzeit an der Trendwende. Zunächst gelte es hier die Kurslücke vom 25. Januar zwischen 193 und 206,77 USD zu schließen. Sollte dies gelingen, wäre die nächste Hürde bereits der GD50 bei 214,59 USD. Tesla bleibe Vorreiter in Sachen Elektromobilität und weise trotz der hohen Preisnachlässe noch immer extrem hohe Margen im Vergleich zu vielen anderen Autobauern auf. Kaufsignal abwarten, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:186,10 EUR -0,39% (01.03.2024, 11:03)