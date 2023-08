Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

231,45 EUR -0,52% (03.08.2023, 10:01)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

254,11 USD -2,67% (02.08.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe zuletzt die hohen Erwartungen der Analysten nicht erfüllt. Im zweiten Quartal habe der E-Autobauer einen Umsatz von 24,9 Mrd. Dollar geliefert - plus 49 Prozent. Durch die vorherigen Preissenkungen habe der Elektroauto-Pionier allerdings Abstriche beim Gewinn machen müssen. Hier sei das Team von Elon Musk lediglich auf ein Plus von 20 Prozent auf 2,7 Mrd. Dollar gekommen. Die Analysten würden über den Margenverfall bei Tesla diskutieren, der durch die Preisschlacht zuletzt ausgelöst worden sei. Die Analysten der UBS sähen bereits eine Trendwende.Tesla-Chef Elon Musk habe zuletzt erneut betont, dass er für Wachstum auch einen Rückgang der Profitabilität in Kauf nehmen würde. Er sehe Tesla gewappnet, die Produktionskosten durch mehr Effizienz zu senken.Kurzum: Die Debatte über die weitere Entwicklung der Tesla-aktie werde sich fortan weiter um die Entwicklung der Profitabilität sowie technologische Fortschritte, etwa in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Autonomes Fahren drehen.Wie sehe es mit dem Ausblick aus? Tesla strebe nach wie vor 1,8 Millionen Auslieferungen an. Nach dem guten Q2 wäre es allerdings auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass Elon Musk bald ein Ziel von 2,0 Millionen E-Autos für das Gesamtjahr 2023 in den Raum stelle.Die solide Nachfrage und die insgesamt stabile Preissituation seit Mai stimme UBS-analyst Patrick Hummel durchaus zuversichtlich, "dass die Bruttomarge ohne Kredite im zweiten Halbjahr sogar wieder steigen könnte. Wir erwarten auch beruhigende Kommentare zum Hochlauf der Gigafactories in Austin und Berlin und eine Bestätigung der Einführung von Cybertruck in H2/23", habe Hummel in einer Studie geschreiben.Tesla habe die hohen Erwartungen an die Finanzkennzahlen für das zweite Quartal nicht erfüllt. Großes Problem ist und bleibt die Entwicklung der Marge, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Schaffe es Tesla, diese wieder nach oben zu treiben, wären die größten Sorgen der Anleger passe.Die Bewertung sei nach wie vor sportlich. Das KUV liege bei 6,5, das KGV auf Basis der 2024er Zahlen betrage 50. Nach dem Run in den letzten Wochen habe bei der Aktie eine Korrektur eingesetzt.Anleger sollten aus charttechnischer Sicht den Support bei 237,40 Dollar im Auge behalten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2023)