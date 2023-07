Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla habe die hohen Erwartungen nicht erfüllt. Der Umsatz im zweiten Quartal habe bei 24,9 Milliarden Dollar gelegen - plus 49 Prozent. Durch die vorherigen Preissenkungen habe der Elektroauto-Pionier allerdings Abstriche beim Gewinn machen müssen. Hier sei das Team von Elon Musk lediglich auf ein Plus von 20 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar gekommen.Firmenchef Elon Musk habe erneut betont, dass er für Wachstum auch einen Rückgang der Profitabilität in Kauf nehmen würde. Er sehe Tesla gewappnet, die Produktionskosten durch mehr Effizienz zu senken. Eine Frage in der Branche sei, ob andere Hersteller bei ihren Elektromodellen mit Preissenkungen mitziehen müssten, um Kunden zu gewinnen.Die Eckdaten hätten auf operativer Ebene die Erwartungen leicht verfehlt, so Jefferies-Analyst Philippe Houchois in einer Ersteinschätzung. Der Quartalsausweis des Elektroautoherstellers untergrabe das Vertrauen in eine bevorstehende Bodenbildung der Profitabilität. Sein Kursziel laute 265 Dollar.Die US-Bank J.P. Morgan habe Tesla nach den Zahlen ein Kursziel 120 Dollar "verpasst". Da der Elektroautobauer mit seinem operativen Ergebnis zum vierten Mal in Folge die Konsensschätzungen verfehlt habe, senke er seine Ergebnisschätzungen, habe Analyst Ryan Brinkman in einer Studie geschrieben. Der Markt dürfte ähnlich reagieren.Wie sehe es mit dem Ausblick aus? Tesla peile nach wie vor 1,8 Millionen Auslieferungen an. Nach dem guten Q2 wäre es allerdings auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass Elon Musk bald ein Ziel von 2,0 Millionen E-Autos für das Gesamtjahr 2023 in den Raum stelle.Tesla habe die hohen Erwartungen an die Finanzkennzahlen für das zweite Quartal nicht erfüllt. Großes Problem bleibe die Entwicklung der Marge. Die Bewertung sei nach wie vor sportlich. Das KUV liege bei 6,5, das KGV auf Basis der 2024er Zahlen betrage 50. Nach dem Run in den letzten Wochen habe bei der Aktie eine Korrektur eingesetzt.Anleger behalten aus charttechnischer Sicht den Support bei 237,40 Dollar im Blick, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2023)