Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup stellen für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) das Kursziel in Höhe von 146 USD in Aussicht.Tesla habe eine angestrebte Kostensenkung von 50% für seine Elektrofahrzeugplattform der nächsten Generation bestätigt, obwohl das Fehlen von Details zu dieser Plattform wahrscheinlich als Enttäuschung im Vergleich zu den hohen Erwartungen im Vorfeld angesehen werde, so der Analyst in einer Research-Note an die Investoren. Das Unternehmen habe keine spezifischen finanziellen Ziele enthüllt, sondern das vorherige Ziel, 20 Millionen Einheiten zu erreichen, bekräftigt und zusätzliche Informationen über die erwartete Anzahl von Fahrzeugmodellen und die Gesamtinvestitionspläne geliefert.Die Veranstaltung habe mehr Klarheit über die langfristigen Wachstumsziele von Tesla verschafft und gleichzeitig führende Positionen in verschiedenen Bereichen hervorgehoben, so Citi. Da die Aktie jedoch in den letzten Wochen gestiegen sei, sei der anfängliche Ausverkauf der Aktien "angesichts der wenigen Überraschungen und der begrenzteren Roadmap-Details, als einige vielleicht gehofft hatten, verständlich", füge Citigroup hinzu.Die Analysten der Citigroup bewerten die Aktie von Tesla weiterhin mit dem Rating "neutral". (Analyse vom 02.03.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:175,98 EUR -7,40% (02.03.2023, 14:20)