Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer habe am Montag seine Produktionszahlen für das vergangene Geschäftsjahr bekannt gegeben. Dabei habe Tesla die Anleger erneut enttäuscht: Statt 420.760 Autos seien nur 405.278 Fahrzeuge ausgeliefert worden.Auf die einzelnen Modelle heruntergebrochen worden seien im vierten Quartal 17.147 Fahrzeuge der hochpreisigen und margenstarken Modelle S und X sowie 388.131 Autos der Typen 3 und Y ausgeliefert. Zuvor seien die Analysten allerdings von 18.577 Autos der Typen S und X sowie 405.597 Fahrzeuge des Tesla Model 3 und Y ausgegangen. Für das Gesamtjahr habe Tesla mitgeteilt, rund 1,3 Mio. Elektrofahrzeuge ausgeliefert zu haben. Das entspreche einer Steigerung von 40% gegenüber dem Vorjahr. Vollständige Zahlen zum vierten Quartal und dem Jahr 2022 wolle Tesla am 25. Januar veröffentlichen.Während die Wall Street erst am Dienstag in das Börsenjahr 2023 starte, würden die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montagabend mit Enttäuschung auf die Auslieferungszahlen reagieren. Während die Tesla-Aktie zum Xetra-Schluss noch 5,7% im Plus gelegen habe, seien die Kursgewinne nachbörslich auf nur noch rund 1% zusammengeschmolzen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: