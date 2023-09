Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

234,70 EUR +0,64% (26.09.2023, 17:50)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

247,555 USD +0,23% (26.09.2023, 17:36)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Endlich wieder positive News für alle Tesla-Fans. Nachdem die Tesla-Aktie zuletzt deutlich unter Druck gestanden habe, habe es zu Wochenbeginn Rückenwind durch die kanadische RBC gegeben.Die RBC bleibe für den Autotitel optimistisch. Das Rating laute "Outperform", das Kursziel laute 305 US-Dollar. Die Auslieferungszahlen des E-Fahrzeugherstellers dürften im dritten Quartal robuster gewesen sein als gedacht, habe Analyst Tom Narayan in einer Studie geschrieben.Aus technischer Sicht spiele Tesla weiterhin ihre chart- und markttechnischen Marken aus. "Wie erwartet erfolgte die Rückkehr in die Ichimoku-Wolke ("Kumo"). Aus dieser droht der Chart nun sogar nach unten auszubrechen. Dies wäre bei einem Bruch des Doppeltiefs bei 235,35 US-Dollar gegeben. Bricht dann auch dieser Support, könnte die Tesla-Aktie recht schnell wieder bei ihrem Ausgangs-Punkt (18.08.2023) notieren. Dieser verläuft bei 211,23 US-Dollar. Die ganze Performance seit 18.08.2023 wäre dann wieder dahin. Das Momentum (14 Tage) schwächte sich zuletzt ab und notiert nun negativ. Die Slow-Stochastik wartet mit einem kurzfristigen Kaufsignal auf. Dies macht Hoffnung, dass die 235,35 US-Dollar doch halten könnten. Der trendfolgende MACD-Indikator zeigt sich neutral. Es steht und fällt somit an den 235,35 US-Dollar und der unteren Signallinie der "Kumo"", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider.Mit seinem Superrechner Dojo werde es möglich sein, die FSD-Software in Zukunft schneller und besser zu trainieren, Ergebnis könnte eine nahezu perfekte FSD-Version sein, die allen fünf Millionen Teslas auf den Straßen aufgespielt werden könne. Damit würde Musk über Nacht jeden Tesla in ein Robo-Taxi verwandeln können. Das wiederum würde neues Potenzial für die Aktie freisetzen. Kurzfristig hängt die Tesla-Aktie jedoch an der Entwicklung der Auslieferungszahlen sowie der Marge, so Jochen Kauper von "Der Aktionär. (Analyse vom 26.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: