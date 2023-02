Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

199,86 EUR +2,07% (28.02.2023, 13:31)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

207,63 USD +5,46% (27.02.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Autobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Endlich passiere bei der Tesla-Aktie wieder etwas. Die Meldung, dass Tesla in seiner Gigafactory in Grünheide nun 4.000 Stromer wöchentlich herstelle, habe den Autotitel am Montag deutlich beflügelt. Dies sei ein wichtiger Schritt gewesen, um aus der seit Anfang Februar anhaltenden Korrektur auszubrechen.Die Tesla-Aktie konsolidiere nach dem steilen Anstieg zum Jahreswechsel nun schon seit Anfang Februar in einer Seitwärtsrange. Wie im kurzfristigen Chart zu erkennen sei, habe sich die Spanne nun deutlich verengt. Aus charttechnischer Sicht habe sie konkret dabei eine abfallende Dreiecksformation ausgebildet.Dank des positiven Newsflow habe die Tesla-Aktie diese Formation nun aber bei rund 200 Dollar klar überwinden können. Für das übergeordnete Chartbild (mit Tageskerzen) könnte das die entscheidenden Impulse liefern. Nutze das Papier das positive Momentum und knacke die obere Begrenzung des Seitwärtskanals bei 220 Dollar, sei der Weg nach oben frei. Ins Visier rücke dann das nächste Etappenziel an der Widerstandszone um 250 Dollar.Bereits engagierte Anleger halten an ihren Positionen fest, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: