Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

114,58 EUR +0,33% (30.12.2022, 08:30)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

121,82 USD +8,08% (29.12.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere des Elektroautobauers Tesla hätten am Donnerstag an ihre vorsichtige Erholung vom Vortag angeknüpft und deutlich zugelegt. Sie hätten mit einem Tageshoch von 123,57 Dollar ihre Verluste seit Wochenanfang wettgemacht, zum Handelsschluss hätten sie 8,1 Prozent auf 121,82 Dollar gewonnen.Am Mittwoch hätten sie bereits nach sieben verlustträchtigen Handelstagen in Folge ihre Talfahrt mit einem Kursgewinn von 3,3 Prozent gestoppt, nachdem sie zuvor mit 108,24 Dollar den tiefsten Stand seit August 2020 erreicht und damit allein im Dezember mehr als 44 Prozent eingebüßt hätten. Seit Jahresbeginn summiere sich der Kursrückgang aktuell auf etwas mehr als 65 Prozent, womit Tesla im Jahr 2022 zu den größten Verlierern im NASDAQ 100 gehöre.Der jüngste Kurseinbruch habe nicht nur die Aktionäre, sondern auch die Beschäftigten des Unternehmens verunsichert. Wohl deshalb habe Firmenchef Elon Musk mit einer E-Mail für mehr Optimismus unter seinen Mitarbeitern sorgen und deren Motivation steigern wollen. "Lassen Sie sich nicht zu sehr von der Verrücktheit der Aktienmärkte irritieren. Wenn wir weiterhin eine hervorragende Leistung zeigen, wird der Markt dies anerkennen", habe er laut der Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine interne E-Mail geschrieben.Musk habe die Beschäftigten demnach aufgefordert, die Auslieferung der Fahrzeuge bis zum Ende des Quartals zu beschleunigen: "Bitte gehen Sie in den nächsten Tagen aufs Ganze und helfen Sie, wenn möglich, bei der Auslieferung. Es wird einen echten Unterschied machen."Gut möglich, dass der starke Abverkauf ein Ende gefunden habe. Anleger sollten die Tesla-Aktie in den nächsten Tagen beobachten. Nehme das Papier wieder Fahrt nach oben auf, könne man eine Position wagen. Ein klares positives Signal würde aber erst die Rückeroberung der 200-Tage-Linie bringen. (Analyse vom 30.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link