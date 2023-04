NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.04.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Mit großer Spannung waren die Quartalszahlen von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) erwartet worden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Denn der Hersteller von Elektroautos habe seit Jahresanfang mehrere größere Preissenkungsrunden vollzogen, die das Geschäft eigentlich in Schwung hätten bringen müssen. Doch das Gegenteil sei der Fall. Enttäuscht hätten schon die Anfang April gemeldeten Absatzzahlen, habe der Quartalsbericht noch eins drauf gesetzt. Die Erlöse seien zwar gegenüber dem Vorjahr um 24 Prozent auf 23,3 Mrd. Dollar gewachsen, hätten damit aber die Erwartungen der Analysten verfehlt. Unter dem Strich habe Tesla 2,5 Mrd. Dollar und damit 24 Prozent weniger als vor einem Jahr verdient. Negativ gestoßen sei vor allem der Rückgang der Bruttomarge von rund 29 auf 19 Prozent auf - die Preissenkungen würden ihre Spuren hinterlassen. Zudem habe der Umsatz im Automobilbereich unter dem des Schlussviertels 2022 gelegen. Und der Free Cashflow sei bereinigt um die Erlöse aus dem Verkauf von CO2-Credits negativ gewesen.Beinahe hilflos wirke Elon Musks Bestätigung der Prognose. Demnach sollten im Gesamtjahr 1,8 Mio. Autos produziert werden. Die Nachfrage übersteige weiterhin das Angebot, so Musk. Die steigenden Lagerbestände sprächen eine andere Sprache. Der Manager wolle sich einfach nicht eingestehen, dass Tesla letztlich ein normaler Autobauer sei, der den branchentypischen Zyklen unterliege.Die faire Bewertung für Tesla liegt im niedrigen zweistelligen Dollarbereich, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 16/2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:140,14 EUR +0,56% (27.04.2023, 10:32)