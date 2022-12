Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla-Chef Elon Musk habe versprochen, im kommenden Jahr keine weiteren Aktien des Elektroautobauers zu verkaufen. Und auch 2024 werde es wahrscheinlich keine weiteren Verkäufe mehr geben, habe Musk bei einem Live-Konferenz-Angebot ("Spaces") des Kurznachrichtendiensts Twitter, der Musk seit kurzem gehöre, am späten Donnerstagabend gesagt.Musk habe zuletzt Tesla-Aktien für fast 40 Milliarden Dollar verkauft. Die Einnahmen hätten vor allem der Finanzierung der 44 Milliarden Dollar teuren Twitter-Übernahme gedient. Musk sei derzeit auch noch Twitter-Chef, habe hier aber den Rückzug angekündigt.Die Marktkapitalisierung Teslas sei in den vergangenen Monaten unter anderem wegen der Verkäufe von Musk, dessen Doppelrolle als Chef von Tesla und Twitter und operativen Problemen abgestürzt. So gebe es Anzeichen einer trägen Nachfrage nach den Elektroautos in einigen Regionen. Am Donnerstag sei der Kurs im regulären Handel um fast neun Prozent auf 125 Dollar gefallen; das Minus in diesem Jahr summiere sich auf 64 Prozent. Damit zähle das Papier seit Ende 2021 zu den größten Verlierern im Technologieauswahlindex NASDAQ 100 , nachdem es in den vergangenen beiden Jahren mit einem Plus von fast 1.200 Prozent noch zu den stärksten Werten gezählt habe.Der Börsenwert des Elektroautobauers sei mit dem Kursrutsch am Donnerstag unter die Marke von 400 Milliarden Dollar gefallen. Im November 2021 habe die Marktkapitalisierung noch bei etwas mehr als 1,2 Billionen Dollar gelegen.Tesla-Anleger würden entscheiden müssen, ob die Übernahme des Social Media-Unternehmens Twitter durch Elon Musk ein Problem für den E-Auto-Hersteller darstellen werde. Fakt sei, dass Musk zuletzt viele Experten von Tesla abgezogen habe, um Twitter auf Vordermann zu bringen. Aktuell tummele sich Musk jedenfalls nach Ansicht des "Aktionär" auf zu vielen Baustellen. Darüber hinaus sollte es für Tesla schwierig werden, das ambitionierte Jahresziel von 1,4 Millionen verkaufen Elektroautos zu erreichen.Anleger warten ab, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)