XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

688,70 EUR +0,75% (22.06.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

716,83 USD +0,80% (22.06.2022, 18:20)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Am Dienstag sei der Tesla-CEO Elon Musk in einem Videointerview auf dem Qatar Economic Forum zu Gast gewesen. In diesem Interview mit einem Bloomberg-Redakteur habe er neben dem geplanten Stellenabbau beim Elektroautobauer und der Twitter-Übernahme auch über Lieferkettenprobleme und VW als Konkurrent berichtet.Bezüglich einer diese Woche erschienenen Bloomberg-Studie, laut der Tesla bei den Verkäufen von Elektroautos ab 2024 hinter die VW-Gruppe zurückfallen werde, habe Musk geantwortet, er stimme nicht mit dieser Vorhersage überein. Statt Konkurrenten habe Tesla aktuell mehr mit Einschränkungen der Lieferketten und dem Hochfahren der Produktion zu kämpfen. Die Nachfrage nach den Fahrzeugen sei weiterhin hoch, was sich an den langen Wartezeiten zeige. Wichtig sei es Fabriken schneller zu bauen und die Lieferkettenprobleme bei Lithium-Ionen-Batterien zu adressieren. Das gehe vom Bergbau und der Raffination bis hin zur Zellbildung.Musk gebe sich optimistisch bezüglich Tesla und am Markt komme das gut an, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2022)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:680,10 EUR +0,73% (22.06.2022, 18:34)