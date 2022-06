Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

670,10 EUR -0,76% (22.06.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

688,70 EUR +0,75% (22.06.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

708,26 USD -0,40% (22.06.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe sich zuletzt stabilisieren und am Mittwoch über der 700-USD-Marke halten können. Unterstützt habe dabei eine Kaufempfehlung von Morgan Stanley. Die US-Investmentbank sehe ein Aufwärtspotenzial von fast 70%, habe jedoch das Kursziel von 1.300 auf 1.200 USD gesenkt. Die Einstufung sei auf "overweight" belassen worden.Derweil zeige sich Konzernchef Elon Musk unzufrieden mit den neuen Autofabriken in Grünheide bei Berlin und im texanischen Austin. Diese würden laut Musk derzeit "Milliarden an Dollar" verlieren. Musk habe die Werke in einem am Mittwoch veröffentlichten Video-Interview als "gigantische Geldverbrennungsöfen" bezeichnet. In dem bereits im vergangenen Monat geführten Gespräch mit dem Fanclub Tesla Owners of Silicon Valley habe der Tesla-CEO die letzten zwei Jahre mit Blick auf die hartnäckigen Lieferkettenprobleme in der Autoindustrie als "absoluten Albtraum" bezeichnet. Er habe außerdem gewarnt: "Wir haben es noch nicht hinter uns".Für Tesla gehe es darum, so Musk, den Betrieb am Laufen zu halten, damit die Beschäftigten weiter bezahlt würden und der Konzern nicht in die Insolvenz gerate. Während hohe Anlaufkosten und Verluste bei neuen Fabriken wie Grünheide und Austin in der Startphase beim Hochfahren der Produktion relativ normal seien, sei Tesla auch mit seinem Werk in Schanghai vor Herausforderungen gestanden. "Die Covid-Shutdowns in China waren gelinde gesagt sehr, sehr schwierig", habe Musk erklärt. Das Interview sei bereits am 31. Mai geführt, der Teil mit den jüngsten Aussagen allerdings jetzt erst im Internet ausgestrahlt worden. Musk habe jüngst wiederholt vor einem wirtschaftlichen Abschwung gewarnt und den Stellenabbau bei Tesla angekündigt.Auf Tesla sei in den letzten Monaten viel eingeprasselt, was zu einem deutlichen Kursrücksetzer geführt habe. Nun scheine sich die Aktie aber zu stabilisieren. Langfristig bleibe das Papier ein aussichtsreiches Investment, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: