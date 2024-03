Für Musk und für die Tesla-Aktie gilt: Gute Besserung!, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2024)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

157,48 EUR -1,57% (19.03.2024, 21:07)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

171,57 USD -1,28% (19.03.2024, 20:56)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Extrovertiert, erratisch und polarisierend in seinen Aussagen: Schon häufig habe Elon Musk mit seinen Postings auf sozialen Netzwerken weltweit für Schlagzeilen gesorgt - und sich eine Menge Ärger mit den Behörden eingehandelt. In einem Interview habe der Multimilliardär nun interessante Einblicke in sein Privatleben gegeben und dabei mit einer bestimmten Aussage überrascht.Elon Musk sei zeitweise der reichste Mensch auf dem Planeten gewesen und selbst nach der Kurskorrektur bei Tesla reiche es lautnoch immer für Rang zwei (mit 194 Milliarden Dollar). Sein ungeheures Vermögen schütze den Konzernchef von Tesla, X (früher Twitter) und vielen anderen Unternehmen allerdings nicht vor Kritik. Im Gegenteil. Sein oftmals impulsives Verhalten habe Musk in der Vergangenheit immer wieder Ärger eingebracht.In einem Interview mit dem US-Journalisten Don Lemon habe Musk nun Details aus seinem Privatleben verraten und zugleich Vorwürfe dementiert, er würde Drogen missbrauchen und damit die Entwicklung seiner Unternehmen gefährden. "Es gibt Phasen mit einem chemischen Ungleichgewicht in meinem Gehirn, die wohl einer Depression ähneln und in keinem Zusammenhang mit negativen Nachrichten stehen", habe Musk gesagt, "und Ketamin hilft mir dabei, aus diesem Denkmuster raus zu kommen."Ketamin sei früher bei Operationen als Narkosemittel eingesetzt worden und komme heute noch in der Notfallmedizin als Schmerzmittel zum Einsatz. Als Partydroge "Special K" verursache Ketamin in geringen Dosen Halluzinationen und führe zu Bewusstseinsveränderungen. Aufgrund dieser Wirkung werde Ketamin vereinzelt auch bei Depressionen verschrieben.Während des Gesprächs habe Musk versichert, er erhalte Ketamin in kleinen Dosen und "auf Rezept von einem realen und praktizierenden Arzt". Der Tesla-Chef habe damit Vorwürfe des illegalen Drogenkonsums gekontert. Dasetwa habe jüngst berichtet, dass sich Manager im Unternehmen vor Musks Drogenkonsum gefürchtet hätten, darunter von LSD, Kokain, Pilzen und Ecstasy.Die Kritik an seiner Person könne Elon Musk nicht nachvollziehen: "Vom Standpunkt der Wall Street aus kommt es auf die Umsetzung an", habe er gesagt. "Schaffe ich einen Wert für die Investoren? Tesla ist ungefähr so viel wert wie der Rest der Autoindustrie zusammen. Wenn ich also vom Standpunkt eines Anlegers aus etwas (Anm. d.Red. Ketamin) nehme, sollte ich es auch weiterhin nehmen."In dem rund 90-minütigen Interview habe Musk aber nicht nur über seinen Drogenkonsum, sondern auch über die Entwicklung von X gesprochen. Musk habe den Kurznachrichtendienst 2022 nach einem Rechtsstreit für 43 Milliarden Dollar gekauft und mit zahlreichen Änderungen die Werbeindustrie verprellt. Zuletzt habe er in deren Richtung geschimpft, "Go f**ck yourself", nachdem sich Werbekunden über antisemitische Posts beschwert und mit Rückzug von X gedroht hätten. Wie Musk nun gesagt habe, sei das Gros der Werbekunden aber mittlerweile auf die Plattform zurückgekehrt.Elon Musk polarisiere - das sei nicht neu. Ohne seine exzentrische Art wären er und Tesla nie so erfolgreich geworden. Spannend werde es nun aber, wie das Genie Musk die aktuelle Krise bei dem E-Autobauer angehe. Preiserhöhungen für einige Modelle hätten bislang keine Wende gebracht - der Aktienkurs stehe unter Druck. Der Titel sei schon vor einiger Zeit unter den Stoppkurs des "Aktionär" gefallen.