Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

116,60 EUR +0,55% (27.12.2022, 09:00)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

123,15 USD -1,76% (23.12.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Autotitel habe in der vergangenen Woche seine massive Talfahrt fortgesetzt. Mit einem Minus von mehr als 18 Prozent sei Tesla im Wochenvergleich der größte Verlierer im NASDAQ 100 gewesen. Auch am Freitag sei es abwärts gegangen. Trotz der Ankündigung von Elon Musk, 2023 keine weiteren Aktien mehr zu verkaufen, habe der US-Titel 1,8 Prozent im Minus geschlossen.Musk stehe wegen des Kursverfalls bei Tesla und der operativen Probleme des E-Autobauers unter Druck. So hätten zuletzt Tesla-Investoren gefordert, dass sich Musk bei Twitter zurücknehmen solle, um sich wieder stärker auf die Entwicklung des Elektroautobauers zu konzentrieren. Einer von ihnen sei Ross Gerber, der zwar mit nur 390.000 Tesla-Aktien gerade mal 0,1 Prozent der Anteile halte, sich aber mit vielen Tweets und in Interviews unter anderem mit Bloomberg zu einem bekannten Gesicht der Musk-Kritiker aufgeschwungen habe. So habe er auch die Führungsrolle Musks bei Tesla infrage gestellt.Gerber sei es auch gewesen, der Musk in dem Twitter-Space nach möglichen weiteren Aktienverkäufen gefragt habe. Die Antwort des 51-jährigen Milliardärs habe gelautet: "Ich werde keine Aktien verkaufen bis - ich weiß nicht - wahrscheinlich in zwei Jahren, auf keinen Fall nächstes Jahr und wahrscheinlich auch nicht im Jahr danach." Er habe zudem eingeräumt, dass es bei Tesla zuletzt nicht wie erhofft gelaufen sei. Der Autobauer habe ein schwieriges Jahresende. So habe Tesla zuletzt die Preise zum Teil gesenkt, die Produktion in China zurückgefahren und in den USA gewähre Tesla nun großzügige Rabatte, um die Verkäufe zum Jahresende noch mal anzukurbeln.Tesla-Anleger würden entscheiden müssen, ob die Übernahme des Social-Media-Unternehmens Twitter durch Elon Musk ein Problem für den E-Autobauer darstellen werde. Fakt sei, dass Musk zuletzt viele Experten von Tesla abgezogen habe, um Twitter auf Vordermann zu bringen. Aktuell tummle sich Musk jedenfalls nach Ansicht des AKTIONÄR auf zu vielen Baustellen. Darüber hinaus sollte es für Tesla schwierig werden, das ambitionierte Jahresziel von 1,4 Millionen verkaufen Elektroautos zu erreichen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link