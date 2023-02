Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla-Chef Elon Musk sehe sich im Kampf gegen die Aufsicht über seine Tweets zu dem Elektroauto-Hersteller vom jüngsten Freispruch im Prozess zu einer Anlegerklage gestärkt. Das Urteil der Geschworenen in San Francisco entziehe der Verfügung der US-Börsenaufsicht SEC die Grundlage, habe Musks Anwalt in einem am Dienstag eingereichten Brief argumentiert.Musk solle seit mehr als vier Jahren Tweets zu Tesla, die Einfluss auf den Aktienkurs des Elektroautobauers haben könnten, erst vom Unternehmen freigeben lassen. Er versuche derzeit, die Anordnung vor einem Berufungsgericht zu kippen, weil sie sein Recht auf freie Meinungsäußerung einschränken würden.Musk habe im August 2018 bei Twitter geschrieben, er erwäge, Tesla von der Börse nehmen. "Finanzierung gesichert", habe er hinzugefügt. Um diesen Satz hätten sich später viele Kontroversen entzündet, da sich herausgestellt habe, dass es keine schriftlichen Zusagen von Investoren gegeben habe. Die SEC habe Musk Irreführung von Anlegern vorgeworfen und neben der Aufsicht über seine Tweet auch durchgesetzt, dass er den Vorsitz im Verwaltungsrat abgegeben habe. Auch hätten Musk und Tesla jeweils 20 Mio. USD Strafe gezahlt.Im jüngst abgeschlossenen Prozess in San Francisco hätten Anleger von Musk in einer Sammelklage Wiedergutmachung für ihre Verluste durch Kursschwankungen nach den damaligen Tweets gewollt. Ihre Anwälte hätten dafür die Geschworenen überzeugen müssen, dass Musk bewusst falsche Informationen verbreitet habe und die Kursschwankungen sowie ihre Handelsentscheidungen die direkte Folge seiner Äußerungen gewesen seien. Das sei ihnen nicht gelungen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link