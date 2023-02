NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

198,08 USD -1,38% (23.02.2023, 16:53)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Joachim Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe sich in den letzten Wochen hervorragend entwickelt. Jetzt brauche Elon Musk neue Kurstreiber. Anleger und Analysten würden gespannt auf den Investorentag blicken, der am 1. März stattfinden werde.Musk dürfte seinen "Masterplan 3" vorstellen und erörtern, was die Welt für den Übergang zu nachhaltiger Energie benötige, Von besonderem Interesse für die Anleger sollten Informationen des US-Elektroautobauers zur neuen Fahrzeugplattform der dritten Generation sein. Letzten Infos zu Folge wolle Tesla damit eine Kostensenkung von rund 50% erreichen.Musk müsse am Investorentag liefern. Aus charttechnischer Sicht bleibe die Tesla-Aktie über der wichtigen Marke von 198,92 USD. Der Weg bis zur wichtigen 200-Tage-Linie, die bei 229 USD verlaufe, sei frei. Diese gelte als entscheidend für den weiteren Trend, so Joachim Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:186,56 EUR -1,45% (23.02.2023, 17:08)