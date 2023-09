Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla-Chef, Elon Musk, müsse aktuell mehrere juristische Einschläge verkraften. In der vergangenen Woche sei es zu einer Diskriminierungsklage gegen SpaceX vom US-Justizministerium gekommen. Dann sei direkt der nächste Ärger mit der Bundesstaatsanwaltschaft aufgrund möglicher Zweckentfremdeter Mittel für ein Bauprojekt gefolgt. Jetzt gebe es neuen Streit mit Jeff Bezos.Wie "Der Aktionär" berichtet habe, würden aktuell Untersuchungen gegen Musk laufen. Diesmal gehe es darum, dass einem Medienbericht zufolge zig Millionen Dollar in "Projekt 42" geflossen sein sollten. Dabei solle es sich um ein ziemlich exklusives Glashaus in Austin (Texas), in der Nähe von Teslas Hauptsitz, handeln. Bei Tesla-Mitarbeitern solle die Rede von einem Haus für Elon gewesen sein.Jetzt gebe es direkt neuen Ärger. Allerdings nicht direkt gegen Musk, sondern gegen den Rivalen Jeff Bezos beziehungsweise Blue Origin. Der Pensionsfonds Cleveland Bakers and Teamsters Pension Fund (CB&T) habe Klage gegen Amazon und seinen Gründer Jeff Bezos eingereicht.Hintergrund sei das Vergabeverfahren für die Aufträge, die die Satelliten für das Satelliten-Internet-Projekt Kuiper in den erdnahen Orbit bringen sollten, habe man das Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Bezos beauftragt, ohne eine vollständige Überprüfung anderer Anbieter. Obwohl SpaceX in den vergangenen Jahren eine erstaunliche Erfolgsbilanz vorzuweisen habe, habe man Elon Musks Unternehmen nicht in Betracht als Anbieter für mögliche Raketenstarts gezogen, berichte Reuters.Laut einer am 28. August beim Delaware Court of Chancery eingereichten Klage fordere der Pensionsfonds demnach Schadenersatz und Anwaltskosten in nicht genannter Höhe. Ein Amazon-Sprecher habe gegenüber Reuters erklärt: "Die Behauptungen in dieser Klage sind völlig unbegründet und wir freuen uns darauf, dies auf dem Rechtsweg zu beweisen."Das Projekt Kuiper solle noch in diesem Jahr beginnen und 2024 einen Test mit kommerziellen Kunden vornehmen, habe ein Amazon-Sprecher zum Jahresbeginn verkündigt. Wie es nun weitergeht, ist offen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link