Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

193,10 EUR -0,94% (19.01.2024, 14:11)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

211,88 USD -1,70% (18.01.2024, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Erst vor wenigen Tagen habe Ryan Brinkman von JP Morgan die Tesla-Aktie zum Verkauf gestellt. Sein Kursziel laute 135 USD. Auch Emmanuel Rosner von der Deutschen Bank sehe das Papier des Elektroauto-Pioniers mittlerweile skeptisch. Er erwarte, dass die US-Autobauer im vierten Quartal 2023 "im Allgemeinen in-line" berichten würden. Allerdings erwarte Rosner weiterhin ein "breites Abwärtsrisiko für die Prognosen für 2024". Allen voran die Elektroautohersteller Rivian und Tesla könnten für 2024 Abstriche beim Volumen machen.Für die wenigen Modelle werde Tesla immer wieder kritisiert. Es sei allerdings auch beeindruckend zu sehen, wie groß mittlerweile die Käuferschicht des US-Elektroautobauers sei. Und das, obwohl Tesla mit dem Model 3 und dem Model Y an sich nur zwei gängige Autos im Schaufenster habe. Zum Portfolio würden auch die Limousine S und der SUV, das Model X gehören. Beide seien jedoch 3,6% der gesamten Verkäufe. Elon Musk wolle das Premium-Image auch in das Billig-Segment transferieren. 2024 solle ein Tesla für günstige 25.000 USD kommen um das Portfolio zu erweitern.Am 24. Januar werde Tesla seine Zahlen für das Jahr 2023 bekannt geben. Der Elektroauto-Pionier starte als erstes Unternehmen der "Magnificent7" in die Berichtssaison. Im letzten Quartal habe BYD Tesla in punkto Absatz überholt. Elon Musk müsse also die Taktfrequenz für 2024 wieder erhöhen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: