unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

238,25 EUR +1,95% (16.06.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

260,54 USD +1,81% (16.06.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla-Aktionäre erkenne man derzeit an ihrem breiten Grinsen. Die Aktie des US-Elektroauutobauers sei seit Wochen nicht zu stoppen: 13 Tage in Folge sei es mit dem Titel nach oben gegangen - Rekord! Seit dem Tief Ende April sei es 70% nach oben gegangen, seit Jahresbeginn 111%. CEO Elon Musk wisse, worauf die Börse spekuliere. Er sei der Meinung, dass Teslas Börsenwert unmittelbar davon abhänge, ob der Konzern in der Lage sein werde, autonomes Fahren in großem Stil zu ermöglichen oder nicht. Derzeit sei die Börse demnach wieder optimistisch gestimmt, dass Tesla den Coup schaffe."Das Potenzial des autonomen Fahrens ist so hoch, dass selbst eine prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass Autonomie eintritt, einen unglaublichen Wert erzeugt", so Musk am Freitag auf der Pariser Innovationskonferenz VivaTech. Der Tesla-Chef habe dort auch noch einmal auf die Idee hingewiesen, wonach Tesla-Besitzer ihre Fahrzeuge in eine Flotte von selbstfahrenden Robotaxis umwandeln könnten.Grundsätzlich seien Bewertungen von Aktien aber eine seltsame Sache, so Musk. "Manchmal habe ich gesagt: Ich glaube, der Aktienkurs von Tesla ist zu hoch, aber dann ist er weiter gestiegen. Dann habe ich gedacht: "Okay."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU