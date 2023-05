unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tech-Milliardär Elon Musk lege den Chefposten bei Twitter nach einem chaotischen halben Jahr in die Hand einer Werbe-Expertin. Er heiße Linda Yaccarino als Vorstandsvorsitzende willkommen, habe Musk am Freitag per Tweet verkündet. Die neue Geschäftsführerin des Kurznachrichtendienstes habe zuletzt das Anzeigengeschäft beim Medienriesen NBCUniversal geleitet.Die jahrzehntelange Erfahrung von Yaccarino könnte Twitter helfen, Ruhe in das Verhältnis zu wichtigen Werbekunden zu bringen, die Musk mit seinem erratischen Führungsstil verschreckt habe. Er selbst wolle sich künftig als Technikchef um Produkte und Software kümmern. Offen sei, wie viel Handlungsfreiheit die neue Managerin neben Musk haben werde.Musk habe Twitter im Oktober für rund 44 Mrd. USD gekauft, alle Top-Manager gefeuert und selbst die Führung übernommen. Danach seien die Werbeeinnahmen eingebrochen - die zentrale Geldquelle von Twitter. Viele Anzeigenkunden hätten ein negatives Umfeld für ihre Produkte bei dem Dienst befürchtet. Im Dezember habe Musk nach Kontroversen um seinen Führungsstil Twitter-Nutzer darüber abstimmen lassen, ob er den Chefposten räumen solle - und gut 57% der 17,5 Mio. Teilnehmer hätten sich dafür ausgesprochen.Der milliardenschwere Twitter-Kauf, den Musk zwischenzeitlich wieder abzublasen gedroht und letztlich nur unter hohem rechtlichen Druck durchgezogen habe, sei bislang finanziell ein großer Misserfolg gewesen. Bei der jüngsten Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter sei der Firmenwert nur noch halb so hoch angesetzt worden, wie Musk in einem BBC-Interview bestätigt habe. Zugleich habe er in einer E-Mail an die Belegschaft behauptet, Twitter könne eines Tages 250 Mrd. USD wert sein.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU