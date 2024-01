NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

214,08 USD -2,65% (17.01.2024, 16:11)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.01.2024/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Barclays:Dan Levy, Analyst von Barclays, bewertet die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) weiterhin mit "equal-weight" und senkt das Kursziel von 260 USD auf 250 USD.Der Analyst ist der Ansicht, dass das zentrale Thema für Tesla im Jahr 2024 der Volumendruck in einem nachfragebeschränkten Umfeld sei. Dieses Jahr markiere das erste Mal in der Geschichte des Unternehmens, dass das Volumen wahrscheinlich mehr von der Nachfrage als von der Produktionskapazität von Tesla abhänge, was die Investoren dazu veranlassen könnte, die langfristigen Volumenerwartungen zu überdenken. Levy erwarte, dass Tesla im Jahr 2024 1,97 Mio. Einheiten ausliefern werde, was unter dem Konsens von 2,19 Mio. Einheiten liege und "nur" ein 9%iges Wachstum der Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr bedeute. Levy sehe auch das Potenzial für eine enttäuschende Volumenprognose für 2024, vielleicht um die 2 Mio. Einheiten, aber der Analyst könnte sehen, dass CEO Elon Musk das Interesse anheize, indem er auf dem Earnings Call das Potenzial für 2,2 Mio. bis 2,4 Mio. Einheiten nenne, wenn das makroökonomische und zinsbezogene Umfeld günstiger sei.Dan Levy, Analyst von Barclays, stuft die Tesla-Aktie weiterhin mit "equal-weight" ein. (Analyse vom 17.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:196,48 EUR -2,88% (17.01.2024, 16:26)