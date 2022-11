NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

183,20 USD +7,82% (23.11.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Allein seit Anfang November rauschten die Tesla-Papiere (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) zeitweise bis auf fast 167 Dollar nach unten - ein Minus von fast 30 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Gründe für den Kursverfall seien vor allem in der Übernahme von Twitter durch Tesla-Chef Elon Musk zu suchen. Der Manager trete bei dem Kurznachrichtendienst auf wie ein Elefant im Porzellanladen. Unter anderem habe er der Hälfte der Belegschaft gekündigt, nur um kurz danach wieder einige der geschassten Leute zurückzubeordern, weil diese unentbehrliche Funktionen bei Twitter einnähmen. Und anders als noch im Sommer versprochen, habe Musk weitere Tesla-Aktien im Wert von mehreren Mrd. Dollar verkauft. Die Geschehnisse rund um Twitter hätten darin gegipfelt, dass der Manager vor einer Pleite des Unternehmens gewarnt habe. Musk habe an der Wall Street viel Vertrauen verspielt.Als wäre das nicht genug, laufe es auch operativ nicht gerade rund. Im Oktober habe Tesla in China weniger Fahrzeuge verkauft als zuletzt. Aus dem Werk in Shanghai seien nur 71.704 Autos ausgeliefert worden, wie aus Daten des chinesischen Branchenverbands PCA hervorgehe. Im September seien es noch 83.135 Fahrzeuge gewesen.Kurzum: Tesla biete weiterhin immense Short-Chancen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2022)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:178,96 EUR +1,60% (24.11.2022, 10:26)