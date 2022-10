Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer habe mit seinen Q3-Zahlen gepatzt. Der Gewinn je Aktie habe zwar über den Erwartungen gelegen. Was den Umsatz angehe, so habe Tesla die Schätzungen der Analysten allerdings nicht erfüllen können. Dennoch rühre CEO Elon Musk kräftig die Werbetrommel für seine Firma.Musk freue sich auf ein "episches Jahresende". Das habe Tesla auch bitter nötig. Wolle der US-Konzern sein Jahresziel nämlich erreichen, müsse Musk mit seinem Team noch kräftig aufs Gas treten. Tesla wolle im Jahr 2022 insgesamt 1,4 Mio. Elektroautos verkaufen. Dafür müsste der Elektroauto-Pionier im Schlussquartal jedoch 490.000 Fahrzeuge ausliefern. Zum Vergleich: Im dritten Quartal habe Tesla 344.000 Autos abgesetzt.Das Ziel werde wohl nur zu realisieren sein, sofern die Produktion in den neuen Werken Austin und Berlin so schnell wie möglich nach oben gefahren werde. "Der Aktionär" gehe aktuell aber davon aus, dass Tesla bei seinen Zielen für das Gesamtjahr wohl zurückrudern müsse, auch wenn Musk ein "episches Jahresende" voraussage.Musk habe bei der Vorlage der Q3-Zahlen u.a. eingeräumt, dass sich Abschwünge in China und Europa, sowie die Zinserhöhungen der FED auf die Auftragslage auswirken würden. "Die Nachfrage ist etwas schwieriger, als sie es sonst wäre", habe Musk gesagt. "Aber wie ich bereits sagte, sind wir sehr zuversichtlich für ein großartiges Q4".Musk sei sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Der umtriebige CEO erwarte, dass der Marktwert von Tesla, der derzeit bei 696 Mrd. USD liege, eines Tages die kombinierte Kapitalisierung von Apple und Saudi Aramco, zwei der wertvollsten Unternehmen der Welt Unternehmen, übertreffen werde. Zusammen seien sie mehr als sechsmal so viel wert wie Teslas. "Das ist das erste Mal, dass ich dieses Potenzial sehe", habe Musk gesagt. "Wir haben das aufregendste Produktportfolio aller Unternehmen der Welt", habe der CEO ergänzt."Tesla ist ein Unternehmen, das in der Regel die Zahlen übertrifft", habe Gene Munster gesagt, geschäftsführender Partner von Loup Ventures, einer Risikokapitalgesellschaft. "Die Reaktion, die wir sehen, ist, dass die Leute ein wenig überrascht sind, dass sie die Zahlen verfehlt haben."Jeffrey Osborne von Cowen habe das Kursziel von 244 auf 205 USD gesagt. "Wir sind auch besorgt über eine mögliche makroökonomische Verlangsamung in China, da die Region eine Marge lieferte, die weit über dem Unternehmensdurchschnitt lag", so der Analyst."In dieser düsteren Marktsituation befindet sich Tesla an einer Weggabelung, an der Musk das Unternehmen navigieren muss", habe Analyst Dan Ives von Wedbush geschrieben. "Dieses Quartal war kein Zuckerschlecken, und die Anleger erwarten mehr von Tesla", habe der Analyst ergänzt.Die Erwartungshaltung an Tesla bleibe hoch. Die Reaktion der Anleger auf die Q3-Zahlen sei demnach verständlich. Die Aktie habe ihre Erholungsbewegung gestoppt und seit der Veröffentlichung der Zahlen rund 9% abgegeben.Die weitere Kursentwicklung von Tesla stehe und falle mit den Auslieferungszahlen für das vierte Quartal. Um letztendlich das ambitionierte Jahresziel von 1,4 Mio. Elektroautos doch noch zu erreichen, müsste Tesla im vierten Quartal rund 490.000 Elektroautos verkaufen, im Vergleich zu 364.000 im dritten Quartal. Ambitioniert! Das Ziel werde wohl nur zu realisieren sein, sofern die Produktion in den neuen Werken Austin und Berlin so schnell wie möglich nach oben gefahren werden könne. "Der Aktionär" gehe aktuell aber davon aus, dass Tesla bei seinen Zielen für das Gesamtjahr zurückrudern müsse, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2022)