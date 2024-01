Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla und Elon Musk: Kaum ein Unternehmen hänge so sehr von seinem CEO ab wie das des Elektroauto-Pioniers. Entsprechend hoch seien in der Vergangenheit die Kursbewegungen bei bestimmten Äußerungen und Aktionen Musks ausgefallen, was ihm auch viel Kritik eingebracht habe. Kürzlich habe der Tesla-Lenker einmal mehr mit seinen Aussagen überrascht.Musk habe am Sonntag und Montag in zwei Beiträgen auf X (ehemals Twitter) erklärt, er wolle seine Stimmrechtsbeteiligung an Tesla auf etwa 25 Prozent erhöhen. Laut früheren Mitteilungen halte der CEO aktuell rund 13 Prozent der ausstehenden Aktien und Stimmrechte. Damit würde er genügend Einfluss auf den Konzern sicherstellen, könne aber noch überstimmt werden.Als Begründung habe Musk angeführt, dass er sich unwohl fühle, Tesla bei einem niedrigeren Stimmrechtsanteil zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz und der Robotik zu machen. Stattdessen würde er es vorziehen, Produkte außerhalb des Konzerns zu entwickeln.Nachdem in den USA am Montag aufgrund eines Feiertags nicht gehandelt worden sei, reagiere die Tesla-Aktie erst am Dienstag auf die Tweets von Musk. Vorbörslich stehe das Papier bei einem Minus von 2,5 Prozent. Fortschritte im Bereich der KI seien für Tesla neben konstantem Absatzwachstum unerlässlich, um die Bewertung zu rechtfertigen. Musk habe mit seinem Handeln jedenfalls einmal mehr Unruhe unter Anleger gebracht. Zu welchem Grad er aber seine Äußerungen allerdings in die Tat umsetzt, bleibt abzuwarten, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 16.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: