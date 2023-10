Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Elektroauto-Pionier habe mit den Zahlen für das vergangene Quartal die Markterwartungen verfehlt. Tesla habe zuletzt mehrfach die Preise gesenkt, um die Nachfrage anzukurbeln. Die Auslieferungen seien im vergangenen Quartal u.a. wegen geplanter Auszeiten zur Modernisierung von Fabriken gesunken. Zugleich habe CEO Elon Musk am Mittwoch erneut das Auslieferungsziel von rund 1,8 Mio. Fahrzeugen in diesem Jahr bekräftigt.Bereits im Vorfeld der Zahlen hätten viele Analysten gewarnt. "Die Stimmung gegenüber den Gewinnen von Tesla für den Rest des Jahres ist eher vorsichtig und es besteht das Risiko, dass die Gewinne nach unten korrigiert werden könnten", so Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas. "Außerdem fragen sich viele Investoren, ob Tesla im nächsten Jahr überhaupt ein Gewinnwachstum erzielen kann."Skeptisch habe sich auch Joseph Spak von der UBS geäußert. Er habe seine Gewinnerwartungen für Tesla für die nächsten Jahre nach unten revidiert. Der Experte ehe eher ein "Abwärtsrisiko" für die Schätzungen.Tesla habe mit den Zahlen die Erwartungen verfehlt. Anleger müssten sich aller Voraussicht nach in Zukunft auch auf weitere Preissenkungen und damit eine "Margenerosion" einstellen. Elon Musk brauche dringend gute nachrichten, was das Thema Full Self-Driving (FSD) angehe. Aus technischer Sicht müsse die Unterstützung bei 235,35 USD halten, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: