Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.CEO Elon Musk habe am Mittwoch das Debüt eines neuen KI-Unternehmens mit dem Namen xAI angekündigt. Laut der Website von xAI wolle er am Freitag über den Kurznachrichtendienst Twitter gemeinsam mit seinem Team weitere Infos zu dem Projekt verkünden. Diese Details sei bisher über xAI bekannt.Zugegeben, ganz neu sei die xAI-Story nicht: Die Financial Times habe bereits im April über xAI berichtet. Demnach sei das Start-up schon am 9. März im US-Bundesstaat Nevada registriert worden. Ziel des Unternehmens sei es, so der Tesla-Chef, "die wahre Natur des Universums zu verstehen". Zu diesem Zweck habe xAI ehemalige Mitarbeiter von DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter und Tesla zusammengebracht, die laut CNBC bereits Erfahrungen in Projekten wie AlphaCode von DeepMind und den Chatbots GPT-3.5 und GPT-4 von OpenAI gesammelt hätten. Spekulationen zufolge könnte Musk sein neues KI-Unternehmen xAI als Konkurrenz zu Unternehmen wie OpenAI, Google und Anthropic positionieren, die hinter führenden Chatbots wie ChatGPT, Bard und Claude stehen.An der Börse gehe es für die Tesla-Aktie zur Wochenmitte im freundlichen Marktumfeld um rund 0,8% nach oben. Bleibe die Großwetterlage positiv, dürfte demnächst ein Angriff auf das Juli-Hoch bei 284,25 USD erfolgen. Die Tesla-Aktie sei aktuell eine Halteposition, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.07.2023)