NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

193,17 USD +4,72% (26.05.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Tesla Inc. nach wie vor mit dem Votum "outperform" ein.Ives sage, dass Elon Musk seit etwa drei Jahren nicht mehr in China gewesen sei und es eine große Sache sei, dass er das Land diese Woche zu einem wichtigen Zeitpunkt für Tesla besuche. Ives gehe davon aus, dass Musk den Großteil seines Besuchs in der wichtigen Gigafactory in Shanghai verbringen werde, die nach wie vor das Herz und die Lunge der weltweiten Tesla-Produktion sei. Mit der Gigafactory in Shanghai, die mittlerweile über 80.000 Einheiten pro Monat produziere, bleibe die Produktionsgröße und der Umfang der Tesla-Produktion in China "einer der Hauptvorteile, da Musk & Co. mit einer zunehmenden inländischen Konkurrenz konfrontiert seien", die von Unternehmen wie Nio (NIO), Xpeng (XPEV) und anderen ausgehe, die einen Preiskampf für Elektroautos im Land führen würden. Tesla plane außerdem den Bau einer neuen Batteriefabrik in Shanghai, die in der Lage sein werde, 10.000 neue Megapacks pro Jahr zu produzieren und seine Batteriekapazitäten weltweit zusammen mit seiner US-Produktionsarterie weiter auszubauen.Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Tesla weiterhin mit "outperform" ein und gibt ein Kursziel von 215 USD an. (Analyse vom 30.05.2023)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:185,76 EUR +2,08% (30.05.2023, 13:21)